Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сахар мгновенно повышает концентрацию внимания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Как пояснил Вялов россиянам, необходимо взять один стик с сахаром, высыпать в рот и держать его там, не разжевывая и не проглатывая. Так головной мозг обеспечивается энергией для эффективной работы.Врач отметил, что сахар в настоящее время сильно демонизируют, но вредно лишь чрезмерное употребление этого продукта. Таким образом, этот лайфхак не подходит для регулярного применения. Стик с сахаром стоит использовать исключительно перед важными событиями, когда необходимо срочно взбодриться, заключил Вялов.

