В Сколтехе создали систему для сравнения калькуляторов скорости старения

Ученые из AIRI (Artificial Intelligence Research Institute) и Сколковского института науки и технологий представили первую в мире открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов оценки биологического возраста.Биологический возраст считается одной из ключевых метрик здоровья: он отражает состояние организма и может сильно отличаться от паспортного. Ускоренное биологическое старение указывает на преждевременное изнашивание органов и систем, повышенный риск развития заболеваний и преждевременной смерти. До сих пор у ученых не было единого стандарта для сравнения существующих моделей расчета этой метрики.В рамках проекта авторы собрали более 17 тысяч образцов метилирования ДНК из 104 исследований, охватив 19 состояний, связанных с ускоренным старением.Метилирование — это химическая метка, которая добавляется к ДНК. Она может действовать как переключатель для включения или выключения генов. Эти данные стали основой для систематической оценки алгоритмов. Всего протестировали 13 наиболее популярных моделей «часов старения», разработанных в США и Европе.Самой точной оказалась модель PhenoAge второго поколения, созданная под руководством профессора Йельского университета Морган Левин (Yale University, компания Altos Labs). Второе место заняла GrimAge, созданная группой Стива Хорвата (University of California, Altos Labs).По словам руководителя исследования Дмитрия Крюкова, новая платформа позволит ученым и компаниям по всему миру объективно выбирать и улучшать алгоритмы.«Теперь биологический возраст становится реальным инструментом медицины будущего», — отметил эксперт.Биологические часы могут использоваться для оценки эффективности новых препаратов, кластеризации пациентов по рискам, мониторинга здоровья в исследованиях и анализа механизмов старения. Подобные алгоритмы также используются в носимых устройствах и медицинских гаджетах.Отмечается, что новая российская платформа и собранный датасет распространяются в формате open source (лицензия Creative Commons), что позволяет любому исследователю использовать и дорабатывать инструменты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки