MBE: распространенность аутизма связана с особенностями эволюции мозга

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что высокая распространенность расстройств аутистического спектра у людей может быть связана с особенностями эволюции человеческого мозга.По данным ВОЗ, аутизм встречается примерно у одного из ста детей в мире. При этом у человекообразных приматов такие поведенческие особенности почти не наблюдаются. Исследователи объясняют это тем, что аутизм и шизофрения тесно связаны с когнитивными функциями — речью и сложной коммуникацией, которые уникальны для человека.Сравнив данные по экспрессии генов в разных типах нейронов у людей и других приматов, ученые обнаружили, что у человека особенно быстро эволюционировали нейроны L2/3 IT во внешних слоях коры головного мозга. Эти изменения сопровождались заметной перестройкой генов, связанных с аутизмом. По словам авторов, они были результатом естественного отбора, характерного только для человеческой линии.Почему именно такие генетические изменения оказались выгодными для предков человека, пока остается неясным. Однако исследователи предполагают, что они могли замедлить развитие мозга после рождения, что дало человеку больше времени для формирования сложных когнитивных навыков. Кроме того, многие из этих генов связаны с речью — способностью, уникальной для нашего вида.«Наши результаты показывают, что некоторые из тех же генетических изменений, которые сделали человеческий мозг уникальным, сделали и самих людей более нейроразнообразными», — отметил ведущий автор работы Александр Л. Старр.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки