Людям с бессонницей подсказали простой трюк для быстрого засыпания

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что с помощью одного простого трюка можно существенно сократить время засыпания.«Горячий душ или ванна за один-два часа до сна сокращают время засыпания на целых 36 процентов», — рассказал Рохас. По его словам, этот способ является даже более эффективным, чем такие распространенные практики, как физические упражнения или соблюдение диеты.Рохас отметил, что у вечернего душа есть и другие преимущества, например, он улучшает качество сна. Дело в том, что под воздействием горячей воды сосуды кожи расширяются, способствуя отводу избыточного тепла. В результате запускается выработка мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и противодействующего гормону стресса кортизолу, пояснил врач.

