Врач рассказ о влиянии лишнего веса на развитие рака у женщин
«Лишний вес повышает риск развития онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин, в первую очередь это рак молочной железы, тела матки (эндометрия) и яичников. Причем опухоли репродуктивных органов у полных пациенток (если индекс массы тела выше 30) часто ведут себя непредсказуемо и быстро развиваются», — рассказал врач.
Он объяснил это тем, что у полных пациенток иммунитет сильно ослаблен. Из-за этого иммунной системе сложно нормально функционировать и вырабатывать необходимое количество клеток-макрофагов. Данные клетки уничтожают различные патогенные бактерии и раковые клетки.
Ахмеров добавил, что понимание механизмов влияния ожирения на развитие рака в яичниках помогает врачам разрабатывать новые методы лечения.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Онкология
Добавить комментарий