Ученые назвали болезни, которые людям не удастся победить никогда

Эксперты считают, что ряд заболеваний по-прежнему представляет серьезную угрозу для человечества. По их мнению, хотя вакцинация позволила достичь определенных успехов в сдерживании некоторых болезней, полное их искоренение пока невозможно.Специалисты отмечают, что в перечень обязательных прививок входят вакцины от гепатита?B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и свинки. Состав этого списка формировался на основе оценки риска заражения и потенциальной опасности для здоровья населения.По словам медиков, полиомиелит считается неизлечимым заболеванием, так как вирус поражает нервную систему и может вызвать паралич. Гепатит?B остается серьезной проблемой из-за проникновения вируса в генетический материал клеток печени, где он сохраняется на всю жизнь.Также отмечается, что эффективность терапии энцефалита зависит от индивидуальных особенностей течения болезни и иногда может приводить к неврологическим последствиям или летальному исходу

