Ученые назвали болезни, которые людям не удастся победить никогда
Специалисты отмечают, что в перечень обязательных прививок входят вакцины от гепатита?B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и свинки. Состав этого списка формировался на основе оценки риска заражения и потенциальной опасности для здоровья населения.
По словам медиков, полиомиелит считается неизлечимым заболеванием, так как вирус поражает нервную систему и может вызвать паралич. Гепатит?B остается серьезной проблемой из-за проникновения вируса в генетический материал клеток печени, где он сохраняется на всю жизнь.
Также отмечается, что эффективность терапии энцефалита зависит от индивидуальных особенностей течения болезни и иногда может приводить к неврологическим последствиям или летальному исходу
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий