Физиологи рассказали о пользе и вреде тренировок в жаркой среде

Горячие тренировки стали популярным фитнес-трендом, однако научные исследования ставят под сомнение их эффективность.Тренировки в жаркой среде — это не новость. Сначала они появились в виде горячей йоги, а затем распространились на такие виды, как HIIT и силовые тренировки. Крупные фитнес-студии активно продвигают концепцию «горячих» занятий, утверждая, что они способствуют детоксикации, улучшению работы сердечно-сосудистой системы, похудению и укреплению мышц. Однако научные данные не всегда подтверждают эти утверждения.Как отмечает физиолог из Центрального Мичиганского университета Рэйчел Нельсон, наше тело лучше всего функционирует в температурном диапазоне 36–37 градусов. Превышение этой границы приводит к перегрузке терморегуляторных механизмов, что влияет на работу организма. Потеря жидкости через потоотделение заставляет сердце работать интенсивнее, что увеличивает нагрузку на организм.Исследования показывают, что тренировки в горячей среде, например горячая йога, не делают работу более интенсивной. В одном из экспериментов участники, занимавшиеся горячей йогой, сообщили о повышении интенсивности тренировки, однако их потребление кислорода оставалось на том же уровне, что и при тренировках при комнатной температуре. Это означает, что дополнительная нагрузка на сердце не приводила к увеличению физической активности в целом.В свою очередь, физиолог из Техасского государственного университета Стейси Хантер-Купер подчеркивает, что тренировки в жаркой среде могут быть менее эффективными, чем при более комфортных условиях. Жара требует частых перерывов, и это не только физически истощает, но и психологически нагружает. Исследования подтверждают, что занятия при температуре 15 градусов обеспечивают лучшие результаты, чем занятия в помещении с температурой 40 градусов.При этом есть и положительный эффект от тренировок в жаре — акклиматизация. Регулярные тренировки в тепле могут улучшить общую физическую выносливость и адаптацию организма к высоким температурам, увеличив объем крови и улучшив работу сосудов. Однако, по словам профессора Крэйга Крэндалла из Техасского университета, акклиматизация требует регулярных занятий, а не случайных занятий раз в неделю.Кроме того, горячие тренировки не всегда оправдывают ожидания по улучшению здоровья сердца и снижению веса. Некоторые исследования показывают, что тепло помогает сжигать немного больше калорий, но это не имеет значительного эффекта. Также тепло может повысить гибкость, но для этого недостаточно просто тренироваться в жаркой комнате.По словам Хантер-Купер, важно, чтобы занятия подходили человеку и отвечали его целям. Если тренировки в жаркой среде вам нравятся и вы готовы справиться с дополнительной нагрузкой, это вполне допустимо. Однако научных доказательств того, что горячие тренировки значительно полезнее, чем занятия при комфортной температуре, пока нет. Важно помнить, что главное — это регулярность занятий, а не их температура.

