Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

Дерматолог Алок Видж заявил, что выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» чревато серьезными проблемами со здоровьем.Видж призвал не выдавливать прыщи, которые локализуются в области между переносицей и уголками рта. Дело в том, что на этом участке лица расположены кровеносные сосуды, которые связаны с глубокими структурами головного мозга, пояснил он.По словам медика, если после выдавливания прыща в «треугольнике смерти» возникнет инфекция, она может перекинуться на головной мозг. Вероятность такого развития событий хоть и мала, но все равно стоит соблюдать осторожность. Тем временем врачи из клиники Кливленда добавили, что инфекция и, соответственно, осложнения могут возникнуть также из-за пирсинга и случайной травмы.

