В России создали систему для автоматизации профилактических осмотров детей
Разработанный аналитический программно-аппаратный комплекс позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка, такие как вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. А также проводить электрокардиографическое исследование с автоматической передачей данных через Bluetooth-устройства и оперативно анализировать результаты для оценки состояния.
"Благодаря использованию "АПАК" измеренные физические и физиометрические параметры оцениваются системой автоматически, фиксируя отклонения от нормы с помощью цветовой маркировки уже на этапе доврачебного осмотра. Это сокращает время, затраченное врачом на анализ результатов, и позволяет выявить детей с дисгармоничным развитием различной степени", - говорится в сообщении.
Кроме того, имеется возможность дистанционной оценки полученных данных с рабочего места врача.
По словам заведующей кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ Галины Порецковой, в перспективе разработка может быть интегрирована с ЕМИАС, что "позволит выстроить непрерывную систему мониторинга здоровья детей с автоматизированным анализом данных".
Она уточнила, что тестирование комплекса уже продемонстрировало его эффективность. Комплекс позволил диагностировать у детей и подростков в том числе ожирение, синдром артериальной гипертензии и гипотензии, а также нарушения бронхиальной проводимости.
