Психолог предупредила о рисках послеродовой депрессии для матери и ребенка

Послеродовая депрессия — это серьезное психологическое расстройство, которое требует профессионального вмешательства и может иметь долгосрочные последствия для всей семьи. Об опасности недооценки недуга, который затрагивает каждую седьмую женщину, рассказала клинический психолог клиники ментального здоровья «Аксона» Анжелика Еременко.«Послеродовая депрессия — это не проступок и не каприз. Это не отметина о недостатке любви к ребенку и не клеймо слабохарактерности. Это тяжелое испытание, болезнь, которая приходит без спроса, чтобы украсть радость», — подчеркнула она.Специалист объяснила, что причины расстройства носят комплексный характер и включают гормональные изменения, эмоциональное истощение после родов, конфликт между ожиданиями и реальностью материнства, а также потерю прежней идентичности. Тревожными сигналами служат стойкое чувство подавленности, повышенная плаксивость, потеря интереса к жизни, изнуряющее чувство вины и нарушения сна.Еременко обратила особое внимание на последствия невылеченной депрессии.«Игнорирование послеродовой депрессии — это бомба замедленного действия, которая бьет по всей системе семьи. Когда маму накрывает депрессия, жизненно важная эмоциональная связь с ребенком рвется. Для малыша это как если бы вдруг погасло солнце: холодно, страшно и непонятно», — предупредила клинический психолог.Эксперт рекомендовала обращаться за помощью к психиатру для возможного медикаментозного лечения и к клиническому психологу для прохождения терапии. По ее словам, это первый и самый важный шаг в заботе о благополучии и счастливом будущем своего ребенка.Психолог также отметила, что современные методы терапии позволяют не просто справиться с депрессией, но и обрести новую целостность, превратив кризис в возможность личностного роста.

