Врач назвала причины появления горечи во рту после употребления бананов

Медицинский работник КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Валерия Зарецкая объяснила , как синдром оральной аллергии (СОА) может вызывать горечь во рту после употребления бананов.«Синдром оральной аллергии (или pollen-food syndrome) — это не классическая пищевая аллергия, а особая перекрестная реакция. У человека, уже страдающего аллергией на пыльцу, растения (например, березы, амброзии, полыни), иммунная система «путает» белки в некоторых фруктах и овощах с белками пыльцы, на которые уже есть реакция. Структура этих белков очень похожа», — сказала специалист.Основные симптомы СОА проявляются в зоне контакта с пищей: зуд, жжение и покалывание на губах, языке, деснах, небе и горле, а также отек и покраснение вокруг рта. Они обычно возникают быстро после употребления сырых продуктов, таких как бананы, и проходят самостоятельно в течение нескольких минут или часа.«Горечь во рту — не самый типичный симптом для классического СОА. Чаще пациенты описывают именно зуд и отек. Однако искажение вкуса (дисгевзия) может встречаться как часть неврологической реакции на аллерген», — уточнила Зарецкая.Кроме того, врач добавила, что СОА часто возникает при аллергии на пыльцу березы, полыни или амброзии. В таких случаях перекрестная реакция может происходить с яблоками, грушами, персиками, вишнями, морковью, сельдереем, лесным орехом, киви и бананами.Зарецкая также подчеркнула, что для правильной диагностики важно различать СОА и заболевания ЖКТ.«Если горечь и дискомфорт во рту появляются сразу после употребления сырого банана (или других свежих фруктов) и быстро проходят, при этом у вас есть поллиноз, с большой вероятностью это синдром оральной аллергии. Необходима консультация аллерголога, а если горечь возникает независимо от вида пищи, сопровождается болью в животе, изжогой и появляется через какое-то время после еды — это повод обратиться к гастроэнтерологу для исключения патологии желчевыводящей системы, желудка и пищевода», — заключила она.

