Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

Широко распространено мнение, будто ежедневный бокал вина полезен для сердца благодаря содержащимся в этом виде алкоголя антиоксидантам.Врач подчеркнула, что любой алкоголь негативно виляет на сердце. Так, спиртные напитки повышают риск развития аритмии и сердечной недостаточности, а также приводят к патологическому расширению камер сердца, объяснила она.По словам врача, риск от употребления вина сопоставим с риском от употребления ультраобработанных продуктов, добавленного сахара и трансжиров. Что же касается полезных для сердца антиоксидантов, их можно получить из других продуктов, если придерживаться средиземноморской диеты. Такой тип питания снижает риск развития инфаркта и инсульта на 30 процентов, заключила Перельо.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки