Некоторых людей с высоким давлением призвали обратиться к психиатру
Как пояснил Кардосо, хроническая тревога негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. В том числе она может приводить к повышению артериального давления. При этом высокие показатели на тонометре только усугубляют тревогу, предупредил специалист.
Он призвал гипертоников обратиться к психиатру в том случае, если у них присутствуют и другие симптомы психологических проблем, такие как возбуждение, потливость, тремор, раздражительность и бессонница. Если будут выявлены проблемы с ментальным здоровьем, то врач посоветует когнитивно-поведенческую терапию, медикаменты или их комбинацию, заключил Кардосо.
Иллюстрация к статье:
