Некоторых людей с высоким давлением призвали обратиться к психиатру

Некоторым людям с высоким артериальным давлением необходимо обратиться к психиатру, заявил координатор фармацевтической программы в колледже Анхангера Линкольн Кардосо.Как пояснил Кардосо, хроническая тревога негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. В том числе она может приводить к повышению артериального давления. При этом высокие показатели на тонометре только усугубляют тревогу, предупредил специалист.Он призвал гипертоников обратиться к психиатру в том случае, если у них присутствуют и другие симптомы психологических проблем, такие как возбуждение, потливость, тремор, раздражительность и бессонница. Если будут выявлены проблемы с ментальным здоровьем, то врач посоветует когнитивно-поведенческую терапию, медикаменты или их комбинацию, заключил Кардосо.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки