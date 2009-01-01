NJ: здоровое питание и разнообразный микробиом снижают риск старческой слабости

Исследователи выяснили, что сочетание богатой питательными веществами диеты и разнообразной микрофлоры полости рта может стать ключом к снижению хрупкости и откроет новый путь к более здоровому старению.В новом исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Journal, сообщается, что взрослые, питающиеся высококачественной пищей и имеющие большее разнообразие микробиома полости рта, реже страдают старческой дряхлостью — клиническим состоянием, связанным с физической инвалидностью и плохими показателями здоровья.Недавние достижения медицинской науки значительно увеличили продолжительность жизни человека. Однако этот прогресс сопровождается ростом распространенности старческой дряхлости – многофакторного клинического состояния, характеризующегося снижением функции многих органов и систем организма. Это состояние в первую очередь поражает пожилых людей и повышает их уязвимость к неблагоприятным последствиям для здоровья, включая падения, госпитализацию, инвалидность и даже смерть.Микробиом человека, совокупность микроорганизмов, обитающих в его организме, играет важнейшую роль в поддержании здоровья и развитии болезней. В кишечнике и полости рта обитает соответственно крупнейшее и второе по величине микробное сообщество в организме человека.Микробиом полости рта влияет на общее состояние здоровья через воспалительные и метаболические процессы. Его связывают с заболеваниями полости рта и системными заболеваниями, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака.Диета играет важную роль в формировании динамики микробиоты полости рта. Было обнаружено, что полноценное питание улучшает разнообразие и состав микробиоты. Последние данные свидетельствуют о том, что изменения в рационе питания могут привести к выраженным изменениям в составе микробиома полости рта. Микробиом полости рта может регулировать пищевые предпочтения хозяина, влияя на его вкусовые пороги сладкого, кислого, соленого и горького.Учитывая потенциальное взаимодействие между диетой и микробиомом полости рта и его влияние на здоровье человека, исследователи из Первой больницы Китайского медицинского университета задались целью изучить, как качество диеты и разнообразие микробиома полости рта, как по отдельности, так и в сочетании, влияют на вероятность развития старческой дряхлости у взрослых, проживающих в Соединенных Штатах.В исследовании приняли участие 6283 взрослых человека, участвовавших в циклах Национального обследования здоровья и питания (NHANES) 2009–2010 и 2011–2012 годов. Это постоянное обследование, проводимое Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для оценки состояния здоровья и питания всего населения США.Были рассчитаны индексы слабости участников, причем более высокие баллы соответствовали более выраженной слабости. Пищевое потребление оценивалось с помощью двух 24-часовых опросов о питании. Для оценки качества питания были рассчитаны четыре индекса питания, основанные на данных о питании.Разнообразие микробиома полости рта, отражающее богатство и равномерность сообщества, оценивалось с помощью индексов ?-разнообразия, которые измеряют разнообразие микроорганизмов внутри субъекта.Был проведен соответствующий статистический анализ для определения индивидуального и комбинированного влияния разнообразия микробиома полости рта и качества питания на индекс старческой дряхлости. Также был проведен медиационный анализ для изучения разнообразия микробиома полости рта как медиатора между качеством питания и индексом старческой дряхлости.Анализ исследования показал, что у участников с самым высоким уровнем разнообразия микробиома полости рта наблюдались значительно более низкие показатели старческой дряхлости, чем у участников с самым низким. Аналогичным образом, более низкая вероятность развития старческой дряхлости наблюдалась среди участников, потреблявших пищу самого высокого качества.Среди четырёх индексов питания, проанализированных в исследовании, индекс воспалительной зависимости, связанный с питанием, был достоверно связан с индексом старческой дряхлости. Участники с самыми высокими показателями индекса воспалительной зависимости, связанным с питанием, демонстрировали более высокий риск старческой дряхлости, чем участники с самыми низкими показателями.Что касается совокупного воздействия, исследование выявило значимое взаимодействие между разнообразием микробиома полости рта и индексом воспалительной реакции в рационе, влияющим на снижение риска старческой дряхлости. Участники с наибольшим разнообразием микробиома и наименьшим индексом воспалительной реакции в рационе демонстрировали значительно более низкую вероятность развития старческой дряхлости.Медиационный анализ показал, что разнообразие микробиома полости рта частично опосредует связь между качеством рациона питания и риском старческой дряхлости.Исследование показало, что у взрослых людей с более качественным питанием и большим разнообразием микробиома полости рта риск развития старческой дряхлости значительно ниже. В частности, исследование показало, что взаимодействие между индексом воспалительной реакции в рационе и разнообразием микробиома полости рта оказывает особенно существенное влияние на риск старческой дряхлости.Качественное, здоровое питание обычно включает в себя повышенное потребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов и пониженное потребление ультра-обработанных продуктов. Это, как правило, означает повышенное потребление противовоспалительных и антиоксидантных веществ и пониженное потребление провоспалительных веществ.Диетический воспалительный индекс, показавший наиболее значимое взаимодействие с разнообразием микробиома полости рта в отношении снижения риска старческой дряхлости, в первую очередь используется для оценки противовоспалительных или провоспалительных свойств диеты, и этот индекс тесно связан с системным воспалением в организме.Хроническое слабовыраженное воспаление является значимым фактором старческой дряхлости, которое может привести к метаболическим и эндокринным нарушениям, деградации мышечного белка и дисбалансу питания. Все эти факторы потенциально могут повышать риск старческой дряхлости. Более того, само состояние дряхлости может увеличивать выработку провоспалительных медиаторов и нарушать противовоспалительные механизмы. Эти взаимодействия могут помочь объяснить наблюдаемую связь между индексом воспалительного процесса в рационе, разнообразием микробиома полости рта и старческой дряхлостью.Нездоровый рацион питания, характеризующийся высоким потреблением рафинированных и обработанных продуктов, ухудшает состав и разнообразие микробиома полости рта, увеличивая количество кислотопродуцирующих и кислотоустойчивых микроорганизмов. Этот сдвиг может способствовать повышению кислотности среды в полости рта, что приводит к росту вредных микроорганизмов и усилению воспалительных реакций.Эти взаимодействия между качеством питания и микробиомом полости рта могут в совокупности повышать риск развития старческой дряхлости, провоцируя воспаление и ослабляя иммунный ответ. Это подтверждает наблюдаемое опосредующее влияние разнообразия микробиома полости рта на связь между индексом воспалительного ответа, обусловленного диетой, и старческой дряхлостью.В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что улучшение качества рациона питания и содействие разнообразию микробиома полости рта представляют собой потенциальные пути для стратегий, направленных на снижение риска старческой дряхлости, хотя для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные продольные исследования.

