BCHD: орехи могут способствовать лечению диабета

Регулярное употребление орехов предлагает людям с диабетом простой, но эффективный способ улучшить обмен веществ и значительно снизить риск осложнений.*В новом исследовании Университета Уолтера Сисулу в Южной Африке был проанализирован ряд научных публикаций о влиянии орехов на лечение диабета.Учитывая постоянно растущую распространенность диабета во всем мире, по-прежнему остро необходима разработка эффективных стратегий лечения. Вмешательства в питание представляют собой особенно перспективный немедикаментозный подход.Используя имеющиеся результаты предыдущих эпидемиологических исследований, клинических испытаний и метаанализов, исследовательская группа стремилась определить потенциальный вклад употребления орехов в лечение диабета.Результаты показали, что регулярное употребление орехов может повысить чувствительность к инсулину и улучшить регуляцию уровня сахара в крови и липидов в крови, сообщают эксперты.По мнению экспертов, проанализированные данные также указывают на то, что орехи могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, которые являются одними из самых распространенных осложнений диабета. Общее состояние здоровья также улучшилось благодаря употреблению орехов.Точные биологические механизмы наблюдаемых положительных эффектов пока до конца не изучены, и остается неясным, какие виды орехов и в каких количествах приносят наибольшую пользу, сообщает группа исследователей. В настоящее время необходимы дальнейшие целенаправленные исследования в этой области.Несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, следует также учитывать, что орехи могут вызывать аллергию у чувствительных людей и что они высококалорийны, поэтому их употребление следует включать в сбалансированный рацион.В целом, однако, орехи могут стать простым и повседневным компонентом лечения диабета. Регулярное употребление натуральных несолёных орехов, по-видимому, значительно улучшает обмен веществ у больных.Теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как орехи можно оптимально интегрировать в диетические стратегии лечения диабета и какие орехи наиболее подходят.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки