Россиянам рассказали о пользе уборки

Клининг дома может стать союзником для крепкого здоровья и хорошего психологического состояния. Об этом рассказала эксперт, основатель сервиса SweepMe Мария Нагибова.«Беспорядок в пространстве часто приводит к беспорядку в мыслях. Исследования подтверждают, что визуальный хаос снижает способность к концентрации и повышает уровень стресса. Уборка — это не про стерильность, а про создание предсказуемой и контролируемой среды, что критично для ментального здоровья в современных условиях», — сказала Нагибова в беседе с «Газетой.Ru».Уточняется, что легкая ежедневная уборка продолжительностью 30–40 минут эквивалентна кардиотренировке средней интенсивности.Нагибова добавила, что важным аспектом является и устранение скрытых угроз: плесень, пылевые клещи и аллергены в текстиле представляют собой не только эстетический недостаток, но и серьезные факторы риска для развития астмы, аллергий и респираторных заболеваний.«Регулярная профессиональная глубокая очистка этих зон снижает концентрацию вредных частиц на 80–90%. Такая уборка — это не бытовая задача, а полноценная профилактика здоровья, особенно для семей с детьми и пожилыми людьми», — высказалась Нагибова.Вместе с тем, напомнила эксперт, клининг может стать источником опасности при использовании агрессивной химии. Средства с хлором, аммиаком и фосфатами могут вызвать аллергические реакции, экзему и проблемы с дыханием.Наконец, чрезмерная чистота, граничащая со стерильностью, также вредна, поскольку иммунная система нуждается в умеренном контакте с микробами для эффективной работы.«Есть золотая середина между хаосом и операционной чистотой — именно к ней нужно стремиться», — заключила Нагибова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки