Диетолог Дианова: Мед не обладает никакими целебными свойствами
— Это очень приближенно и грубо, мы сравниваем по калорийности и количеству углеводов. Однако в ротовой полости действие сахара и меда разное, — отметила она.
По словам специалиста, из-за традиций у многих возникает ощущение, что мед действительно помогает, однако это не так.
— По факту это рафинированный сахар, и задача у него — давать сладость, и все, — объяснила диетолог.
Она уточнила, что мед можно включать в рацион вместо сахара в умеренных количествах, если нет противопоказаний и проблем со здоровьем. ВОЗ рекомендует употреблять не более 25–50 грамм лакомства.
