Диетолог Дианова: Мед не обладает никакими целебными свойствами

Мед — одно из любимых и древнейших лакомств в истории человечества. Его используют в качестве альтернативы сахару, уповая на лечебные свойства, особенно в сезон гриппа и простуд. Гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что мед — не более чем дорогой сахар.— Это очень приближенно и грубо, мы сравниваем по калорийности и количеству углеводов. Однако в ротовой полости действие сахара и меда разное, — отметила она.По словам специалиста, из-за традиций у многих возникает ощущение, что мед действительно помогает, однако это не так.— По факту это рафинированный сахар, и задача у него — давать сладость, и все, — объяснила диетолог.Она уточнила, что мед можно включать в рацион вместо сахара в умеренных количествах, если нет противопоказаний и проблем со здоровьем. ВОЗ рекомендует употреблять не более 25–50 грамм лакомства.

