Врач-сомнолог развеял миф о связи ночных пробуждений с болезнями почек

Утверждение, что ночные пробуждения связаны с заболеваниями почек, не имеет доказательной базы и чаще встречается в нетрадиционной медицине. Природу ночных пробуждений объяснил Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.«Пробуждение в три часа ночи не является диагностическим признаком почечной недостаточности. В медицинской литературе нет подтвержденных данных, что именно в это время суток почки «активируются» или «дают сигнал» о своей дисфункции через пробуждение», — подчеркнул он.Сомнолог детально объяснил, что хроническая почечная недостаточность может вызывать нарушения сна через комплекс механизмов. Так, при почечной недостаточности нарушается выведение азотистых шлаков, электролитов, кислот, что приводит к системной интоксикации.Накопление мочевины, креатинина и других уремических токсинов напрямую влияет на ЦНС, вызывая дискомфорт, зуд, беспокойство и когнитивные нарушения. Также эксперт отметил важную роль никтурии (ночного мочеиспускания), которая является одной из самых частых причин пробуждений у пациентов с ХПН.Относительно других причин ночных пробуждений Новиков указал стресс, тревогу, депрессию, апноэ, ГЭРБ, нарушения циркадного ритма.«В 3–4 часа ночи заканчивается четвертый цикл сна, который часто завершается фазой REM — самой «легкой» фазой, когда человек наиболее восприимчив к пробуждению», — указал врач.При нарушениях сна эксперт порекомендовал вести дневник сна, исключить кофеин и алкоголь после 14:00. При наличии факторов риска — гипертония, диабет, отеки — следует сдать анализы: креатинин, мочевина, ОАМ, скорость клубочковой фильтрации.«Здоровый сон — это не только отсутствие пробуждений, но и восстановление всех систем организма. Не ищите «тайные часы болезней» — ищите научно обоснованные причины и лечите их комплексно», — заключил Новиков.

