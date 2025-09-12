Онколог развеяла предубеждение о донорстве костного мозга

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова опровергла распространенные предубеждения о донорстве костного мозга.Онколог объяснила, что трансплантация костного мозга — это один из способов лечения лимфомы, который чаще всего применяют в том случае, если другие методы не помогли. При этом доктор подчеркнула, что существует множество мифов о донорстве.«Среди таких предубеждений, например, мнение о том, что это очень болезненная процедура или что клетки забираются из позвоночника. Однако это не совсем так. Костный мозг — это кроветворная ткань, находящаяся в крупных костях человека, — можно взять двумя способами», — рассказала врач.Она добавила, что первый способ — это пункция из тазовой кости, которая длится около 40 минут, а второй метод похож на переливание крови. «Предварительно донор принимает препарат, который способствует выходу стволовых клеток в кровь. После этого его подключают к специальному аппарату, который отделяет стволовые клетки, а плазма возвращается в организм донора», — подчеркнула доктор.Она добавила, что потенциально донорами костного мозга в России могут быть люди от 18 до 40 лет, однако ограничения по возрасту могут быть пересмотрены у близких родственников. Врач уточнила, что у процедуры есть противопоказания: болезни крови, злокачественное новообразования, заболевания соединительной ткани, остеомиелит, ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, а также сердечно-сосудистые заболевания.

