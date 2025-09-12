Врач дал пять советов сладкоежкам
«Обычный хлеб часто содержит добавленный сахар. Выбирайте цельнозерновой хлеб или попробуйте домашние рецепты», — отметил Рейс. Что касается белого сахара, его он посоветовал заменить на бананы, яблоки или молотую корицу.
Вместо газированных напитков диетолог призвал пить воду с дольками лимона, мятой и имбирем. В качестве альтернативы печенью он предложил сухофрукты, орехи, а также банановые, яблочные и кокосовые чипсы. Любителям шоколада врач порекомендовал выбирать такие варианты, в которых содержится от 70 процентов какао.
