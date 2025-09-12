Врачи рекомендуют секс четыре раза в неделю

Врачи утверждают, что мы должны заниматься сексом по четыре раза в неделю. Именно это поможет нам избавиться от камней в мочевом пузыре.Любой, кто сталкивался с мочекаменной болезнью и характерными коликами, пойдёт на всё, чтобы больше никогда этого не переживать. Однако вместо того, чтобы пить больше воды и тем самым вымывать камни из почек естественным путём, можно пойти по более приятному направлению. Исследователи утверждают, что занятия сексом или хотя бы даже мастурбация от трех до четырех раз в неделю тоже позволяют добиться желаемого.С таким заявлением выступили медики из Индонезии. Они установили, что во время оргазма и эякуляции происходит расслабление шейки мочевого пузыря, что способствует отхождению камней из почек. Когда мышцы расслабляются, моча проходит через мочеиспускательный канал вместе с теми самыми противными камнями. Авторы этой рекомендации проанализировали целых 5 исследований по данному вопросу. В них приняли участие более 400 человек, которым рекомендовали три или четыре раза в неделю заниматься сексом или мастурбировать. Было изучено, как половые акты влияют на количество выведенных камней из почек. И этот уровень был в 5,7 раза выше в той группе, в которой рекомендовали сексуальную активность.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки