Врачом назван сухофрукт, помогающий от пигментации
Курага или сушеный абрикос может помогать от пигментации – например, содействовать осветлению темных пятен на коже, их уменьшению. Медик Пурига объяснила, что позитивный эффект обеспечивается высоким содержанием в кураге бета-каротина, предшественника витамина А. Проникая в организм, данное вещество преобразуется в витамин А, обладающий свойством улучшать состояние кожи вплоть до ее омоложения.
Пурига заметила, то свое концентрацией полезных веществ курага превосходит свой «первоисточник» – свежий абрикос.
«При сушке абрикос теряет влагу и вещества концентрируются в остатках мякоти – концентрация витаминов и минералов в 100 граммах кураги выше, чем в аналогичном количестве абрикосов».
В то же время эксперт заметила, что концентрация природных сахаров, углеводов в кураге также высока, и это необходимо учитывать всем, у кого имеются предиабет или диабет.
