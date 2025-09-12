Врачи рассказали о главной опасности «блэкаутов»

При употреблении алкоголя люди могут столкнуться с кратковременной потерей памяти, при которой человек попросту забывает несколько часов из своей жизни. Это явление называют алкогольным «блэкаутом», и оно имеет свое последствия. Врачи рассказали о них.Спиртные напитки приводят к тому, что отдельные участки мозга попросту перестают функционировать, из-за чего и наступает потеря памяти. И в такие моменты люди могут совершенно не контролировать свои действия. По словам врачей, именно в моменты «блэкаутов» происходит большое количество преступлений под воздействием алкоголя.Более того, потеря памяти говорит о начальных стадиях алкогольной зависимости. И если вовремя не отказаться от спиртного, это может привести к другим опасным последствиям, таким как эпилепсия и деменция.

