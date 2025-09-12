Neurology: хроническая бессонница повышает риск деменции на 40%

Люди, которые страдают от хронической бессонницы, рискуют быстрее терять память и когнитивные способности с возрастом, чем те, кто спит нормально. К такому выводу пришла международная команда ученых.Под хронической бессонницей понимают проблемы со сном не менее трех ночей в неделю в течение трех месяцев и дольше. У таких людей риск развития легких когнитивных нарушений или деменции оказался на 40% выше, что эквивалентно примерно 3,5 дополнительным годам старения мозга.«Бессонница влияет не только на самочувствие на следующий день, но и может отражаться на здоровье мозга в долгосрочной перспективе», — отметил автор исследования Диего Карвальо.В исследовании участвовали 2750 пожилых людей (в среднем 70 лет), за которыми наблюдали почти шесть лет. У 16% из них диагностировали хроническую бессонницу. За это время 14% участников с бессонницей столкнулись с деменцией или легкими когнитивными нарушениями. При этом среди тех, у кого бессонницы не было, таких оказалось только 10%.МРТ и другие методы показали, что у людей с бессонницей чаще встречались повреждения мелких сосудов мозга и амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера. Особенно выраженные эффекты были у носителей гена APOE ?4, повышающего риск болезни Альцгеймера.Интересно, что последствия зависели и от недавнего качества сна: те, кто в последние недели спали меньше обычного, имели худшие когнитивные показатели и больше признаков повреждений мозга, а у тех, кто спал больше обычного, наоборот, выявляли меньше сосудистых нарушений.Ученые подчеркивают, что бессонница может быть ранним предупреждающим сигналом и стоит уделять лечению нарушений сна больше внимания.

