Кетогенная диета может нанести вред мужскому здоровью

Считается, что кетогенная диета (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков) обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья. Однако её эффективность, по-видимому, зависит от пола. У мужчин кетогенная диета может даже вызывать проблемы со здоровьем.В новом исследовании группа, включающая экспертов из Медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио (США), изучила гендерные различия в потреблении кетогенной диеты у самцов и самок мышей. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.В ходе исследования мыши соблюдали кетогенную диету, а контрольная группа — диету с высоким содержанием жиров и углеводов. Затем исследователи проанализировали влияние диеты на старение клеток и окислительный стресс в различных органах.Особое внимание уделялось влиянию половых гормонов. Поэтому некоторые самцы мышей получали дополнительный эстроген, в то время как у некоторых самок действие этого гормона блокировалось препаратом тамоксифен, поясняют исследователи.Результаты показывают, что только у самцов мышей, получавших кетогенную диету, наблюдалось увеличение количества клеток с маркерами старения и более выраженный окислительный стресс. Однако, когда этим животным также давали женский гормон эстроген, эти негативные эффекты исчезали.Исследователи добавляют, что у самок мышей наблюдались те же повреждения, что и у самцов, после того как их действие эстрогена было заблокировано.«Эти результаты показывают, что гендерная специфика влияет на эффекты кетогенной диеты, что имеет важные клинические последствия», — заявил автор исследования Дэвид Джус.Исследовательская группа объясняет, что диета с высоким содержанием жиров и большим количеством углеводов, чем кетогенная диета, также была связана с ускоренным старением клеток у самцов мышей, чего не наблюдалось у самок.Исследование открывает захватывающие перспективы гендерно-специфического влияния диеты и защитной роли таких гормонов, как эстроген. Хотя окончательных рекомендаций для людей пока не существует, результаты требуют осторожности: кетогенная диета может быть вредна для мужчин.В настоящее время необходимы дальнейшие исследования гендерно-специфических эффектов кетогенной диеты у людей, включая рассмотрение гормонального статуса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки