Врач рассказала о последствиях сужения верхней челюсти у детей

Микрогнатия — это недоразвитие верхней или нижней челюсти, которое может привести к серьезным проблемам с прикусом и кривизной зубов. Эта патология нарушает не только расположение зубов, но и симметрию лица. Врач-терапевт и генеральный директор стоматологической клиники OrthoLike Ольга Жук рассказала, как с этим справляться.Сужение верхней челюсти, по ее словам, чаще всего проявляется в детском возрасте, и проблему нужно решать как можно раньше.«Причин микрогнатии верхней челюсти довольно много. Конечно, можно говорить о генетических причинах, наследственности, но на самом деле генетический аспект здесь не так ярко выражен. Наиболее частая причина патологии — внешние факторы», — объясняет Жук.Сужение челюсти, как правило, возникает при ротовом дыхании, когда у ребенка постоянно заложен нос, есть искривление носовой перегородки или часто случаются простуды и аллергический ринит.Вредные привычки, такие как длительное использование бутылочек и пустышек или сосание пальцев, также могут привести к нарушению развития зубочелюстной системы.«Родители зачастую думают, что молочные зубы не важны, мол, они все равно скоро поменяются», — поясняет эксперт.Однако ранняя потеря молочных зубов может повлиять на правильное развитие постоянных зубов, и ребенок должен с раннего возраста приучаться к регулярным визитам к стоматологу.Не менее важным фактором является питание: когда ребенок долгое время питается пюреобразной пищей, это может затруднить нормальное развитие челюсти. Врач рекомендует вводить в рацион малыша не только пюре, но и маленькие кусочки продуктов, таких как овощи и фрукты, чтобы стимулировать жевательные функции.Сужение верхней челюсти — это не только косметическая проблема. Оно может привести к целому ряду осложнений, таких как скученность зубов, неправильный прикус, проблемы с дыханием, а также нарушения с мозговым кровообращением из-за недостаточного кислородоснабжения. Также повышается нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав, что может вызвать щелчки, хруст и боль при жевании. Дефекты дикции и проблемы с самооценкой — не менее частые следствия.Диагностика микрогнатии начинается с осмотра у стоматолога, на котором могут быть выявлены такие симптомы, как деформация зубного ряда, неправильный прикус или задержка прорезывания зубов. Для уточнения диагноза используют компьютерную томографию, а иногда назначают МРТ височно-нижнечелюстного сустава.«Лечить микрогнатию лучше всего в возрасте 7–9 лет, когда костная ткань еще активно развивается. В этот период сужение челюсти можно устранить с помощью ортодонтических систем, таких как несъемные аппараты, которые фиксируются на верхней челюсти. Родители постепенно раскручивают конструкцию, оказывая активное давление на кости верхней челюсти», — объясняет врач.Это помогает стимулировать рост костной ткани и расширить носовые ходы, улучшая дыхание и предотвращая проблемы с аденоидами.Если микрогнатия не была выявлена в детстве, ее лечение в зрелом возрасте становится более сложным и долгим. В таких случаях применяют брекеты или, в случае тяжелой патологии, хирургическое вмешательство. Однако профилактика и своевременное обращение к стоматологу в детском возрасте могут предотвратить развитие патологии.Для профилактики заболевания врач рекомендует правильное грудное вскармливание, использование анатомической соски и своевременный отказ от нее, а также лечение ЛОР-заболеваний и кариеса молочных зубов. Важно также заниматься миогимнастикой — упражнениями для лицевых и жевательных мышц, которые помогают формировать правильный зубной ряд.

