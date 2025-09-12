Эмоции и сладости: почему стресс приходится заедать?

Сахарная зависимость — это проблема, с которой сталкиваются многие люди. Понимание причин этой зависимости может помочь нам лучше справляться с ней.Нутрициолог Галина Леонова делится с RuNews24.ru своим мнением по поводу факторов, способствующих тяге к сладкому.1. Эмоциональные причины«Одной из наиболее распространённых причин сахарной зависимости являются эмоциональные факторы. Многие из нас заедают стресс, скуку, тоску или даже радость. Психологическое состояние играет значительную роль в нашем питании. Когда нам плохо, мы часто ищем утешение в еде, и сладости становятся доступным способом улучшить настроение. Важно понимать, что заедание эмоций — это временная мера. Мы должны научиться справляться с нашими чувствами иначе, чтобы не обращаться к сахару как к средству утешения», — отмечает эксперт.2. Недостаточное потребление качественных калорий и жировЕще одна причина, по которой возникает тяга к сладкому, — это недостаток качественных калорий и жиров в рационе. Если вы не потребляете достаточное количество полноценной пищи или едите только «пустые» калории, ваше тело сигнализирует о нехватке, заставляя искать быстрые источники энергии, такие как сахар.Галина Леонова подчеркивает, что во время менструации организм женщины требует больше калорий, и игнорирование этого факта может спровоцировать сильное желание сладкого.«Понимание своего организма и его потребностей является ключом к здоровому питанию», — отметила эксперт.3. Плохой или недостаточный сонОдной из менее явных, но не менее важных причин сахарной зависимости является плохой или недостаточный сон. Исследования показывают, что у женщин эта проблема может быть особенно выражена. Недостаток сна влияет на уровень гормонов, ответственных за ощущение голода и насыщения, что может привести к увеличению потребления сахара.«Сон и его качество не стоит недооценивать. Здоровый сон — основа психологического и физического благополучия», — добавляет Галина Леонова.4. «Забитые» вкусовые рецепторыУдаление из рациона промышленных сладостей также может помочь разбудить наши вкусовые рецепторы. Современные продукты, содержащие большое количество сахара и искусственных подсластителей, могут «забивать» рецепторы, делая нас зависимыми от сладкого. Галина рекомендует попробовать месяц без промышленной еды.«После этого периода вы не сможете наслаждаться сладостями из магазина — они будут казаться приторно сладкими и невкусными», — говорит нутрициолог.5. Дефицит минеральных веществНедостаток жизненно важных минеральных веществ, таких как магний, тоже может быть причиной тяги к сахарным продуктам. Магний играет ключевую роль в поддержании нашего здоровья, и его нехватка может приводить к побочным эффектам, включая тягу к сладкому.«Обратите внимание на свое питание и добавьте в рацион богатые магнием продукты», — советует Галина Леонова.6. Чрезмерный рост кандидыЧрезмерный рост кандиды — дрожжевой грибковой микрофлоры в кишечнике — также сопутствует тяге к сахару. Дрожжи питаются сахаром и требуют его для выживания, создавая порочный круг.Для некоторых людей интуитивное питание не срабатывает из-за скрытых проблем в организме. Важно проводить комплексный подход к решению вопроса.Сахарная зависимость является сложной проблемой, но понимание её причин — первый шаг к решению. Важно учитывать эмоциональные, физиологические и даже микробиологические факторы, чтобы разработать наиболее эффективные стратегии по её преодолению. Прислушивайтесь к своему организму, ищите альтернативы и учитесь правильно питаться.

