Невролог назвала причины выпадения бровей при гипотиреозе и методы лечения

Волосяные фолликулы, отвечающие за рост волос на бровях, имеют рецепторы, чувствительные к различным гормонам. Особенно это касается наружной части бровей, где рецепторы реагируют на гормоны щитовидной железы. Поэтому при гипотиреозе часто наблюдается выпадение волос в этой области. Об этом рассказала директор клиники «Альтернатива», врач-невролог, психолог, семейный врач Екатерина Трофимова.Как пояснила специалист, компенсация гипотиреоза ведет к улучшению состояния бровей. В частности, их рост становится более активным, а направление роста волосков меняется. Выпадение волос, если оно имело место, прекращается.«Вопрос местного лечения бровей в случае их выпадения или неправильного роста заключается в том, что необходима так называемая антиоксидантная защита, потому что страдают эти рецепторы, то есть они закрывают кровоснабжение к волосикам, поэтому они выпадают или начинают аномально расти», — сказала Трофимова.Врач подчеркнула, что антиоксиданты помогают улучшить микроциркуляцию и обмен микроэлементов в этих зонах, что способствует восстановлению нормального роста бровей.Ведущий акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья «Женский Доктор» Татьяна Бережкова назвала 11 июня причины интенсивной потери волос у женщин после родов. На прическе может сказаться дефицит витаминов и микроэлементов. Акушер уточнила, что беременность и грудное вскармливание истощают запасы железа, цинка, витаминов D, B12 и других важных элементов.

