Nature Climate Change назвал неожиданную причину «эпидемии» ожирения

Неочевидную причину роста случаев ожирения в мире озвучил журнал Nature Climate Change (NCC). Эксперты считают одним из факторов риска глобальное потепление. Они поясняют: в жаркие дни люди чаще покупают сладкие напитки, соки и мороженое, в которых высока концентрация сахара.Учеными был проведён анализ данных покупательского спроса в американских супермаркетах за два года - 2017-2018. Расчёты показали, что употребление добавленного сахара немного увеличивалось при температурах ниже 12 °C. Однако каждое новое потепление на один градус в диапазоне 12-30?°C отзывалось включением в меню дополнительных 0,7?г сахара в день.Особенно сильно страдают в этой ситуации люди с низкими доходами, ограничивающими доступ к здоровым продуктам. Если климат продолжит ухудшаться набранными темпами, то к концу столетия каждодневное потребление сахара у самых уязвимых категорий населения вырастет на пять?граммов. Что серьёзно усилит риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых патологий.К тому же, добавляют авторы исследования, что повышенные температуры добавляют нагрузки системе здравоохранения, ведь сахар уже сейчас стал одной из ключевых причин ожирения и его последствий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки