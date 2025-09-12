Китайский врач указал на риски для здоровья при чистке ушей

Чистка ушей, известная как «??» (цайэр), давно считается одной из популярных традиционных китайских практик, дающей ощущение расслабления и комфорта, однако вопреки приятным ощущениям может скрывать серьезные риски для здоровья. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).Студент второго курса Ли Чаопин впервые узнал о такой чистке ушей через видео ASMR, которые воспроизводят звуки легкого прикосновения инструмента к ушному каналу, вызывая у зрителей расслабление. Увидев салон чистки ушей вживую, он решил попробовать эту процедуру. По словам студентов и молодых людей, данная процедура помогает расслабиться и снять стресс.«Чистка ушей — это очень расслабляющее занятие», — говорит один из сторонников процедуры, добавляя, что ему нравится, когда специалист нежно «почесывает» ухо.Несмотря на популярность данной процедуры, она не лишена рисков. Врач-отоларинголог Хан Хунлей пояснил, что часто инструменты для чистки ушей не стерилизованы должным образом, что может привести к инфекциям и даже повреждениям ушного канала.«Чистка ушей может повредить нежную кожу наружного слухового прохода, особенно если применяются грубые или нестерильные инструменты», — добавил Хан Хунлей.Процедура чистки ушей может привести не только к механическим повреждениям, но также стать причиной таких заболеваний, как воспаление ушного канала или грибковые инфекции. Частое использование данных методов может нарушить защитную функцию ушного воска, что увеличивает риск попадания бактерий и грибков в ухо.Вред от частой чистки ушей становится очевидным в случае, если процесс превращается в привычку. Некоторые люди становятся зависимыми от этого расслабляющего ощущения и продолжают чистить уши даже при наличии воспалений. Один из таких случаев описала девушка, которая заметила ухудшение слуха и выделения из уха после частых посещений салона чистки ушей.По словам Хан Хунлей, зуд в ухе может быть признаком такого патологического процесса, как хронический наружный отит или экзема. В связи с этим врач подчеркнул важность обращения к специалистам, а не заниматься самолечением.Для тех, кто всё же не может отказаться от чистки ушей, врачи советуют ограничить процедуру до одного раза в три месяца и делать ее только в проверенных клиниках, где соблюдаются все санитарные нормы.

