Россиянам рассказали о влиянии острой пищи на сжигание жира

Острая пища может не только добавить вкуса, но и помочь контролировать вес.«Капсаицин, вещество, содержащееся в семенах и перегородках перца чили, — очень сильное вещество. Хотя перец чили не может убить, он может отправить вас в отделение неотложной помощи, особенно если вы не привыкли к сильной остроте», — уточнили в материале.По словам доктора Уильяма Ли, капсаицин в семенах и перегородках чили активирует рецептор TRPV1 на языке и запускает каскад реакций, приводящих к включению бурой жировой ткани — особого вида жира, отвечающего за термогенез.«Это вещество вызывает цепную реакцию, которая приводит к «включению» бурого жира — особой формы жира с уникальной метаболической функцией», — пояснил эксперт.Бурая жировая ткань (БЖТ), или бурый жир, принципиально отличается от белого жира, который преимущественно накапливается вокруг внутренних органов и служит резервом энергии. Хотя белый жир необходим организму, его избыток способен привести к проблемам со здоровьем, поэтому диетологи нередко называют его «плохим».Бурый жир, напротив, формирует тонкий слой, расположенный близко к мышцам — между лопатками, за грудиной, на шее и в области живота. Эта ткань играет ключевую роль в поддержании нормальной температуры тела при охлаждении окружающей среды, активируясь прямо перед началом озноба. Характерный темный оттенок объясняется высоким содержанием митохондрий.Исследования показывают, что регулярное употребление острой пищи может помочь сжигать до 116 лишних килокалорий в день и снижать аппетит. Кроме того, перцы заставляют есть медленнее, что помогает организму вовремя распознать насыщение.Ученые также связывают употребление чили с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Свежий перец чили является источником антиоксидантов, прежде всего витаминов A и C, а также пищевых волокон и других ценных компонентов. Но, пожалуй, главное его достоинство — способность придавать блюдам яркий вкус. Ведь если полезная пища не радует вкусом, вряд ли возникнет желание включать ее в рацион.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки