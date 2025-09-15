Перечислены неприятные последствия привычки спать с мокрыми волосами

Врач Шилпи Кхетарпал призвала не ложиться спать с мокрыми волосами.«Мокрые волосы становятся более хрупкими, склонными к ломкости и растяжению», — пояснила Кхетарпал. По ее словам, трение наволочки во время сна о влажные волосы приводит к потере их блеска, объема и текстуры.Если же завязать мокрые волосы в хвост или заплести перед сном косички, проблема только усугубится, продолжила специалистка. Объясняется это тем, что из-за сильного натяжения происходит повреждение как самих волос, так и кожи головы, а использование средств для укладки еще больше их ослабит.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки