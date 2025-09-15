Врачи рассказали о новом методе диагностики атопического дерматита

В Клинике кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова и Институте регенеративной медицины Сеченовского Университета апробировали метод «тейп-стриппинга» для диагностики и мониторинга эффективности терапии атопического дерматита. Об этом рассказали исследователи Сеченовского Университета в Всемирный день атопического дерматита.Ассистент кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета Анна Братковская объяснила, что биопсия остается «золотым стандартом» исследования заболеваний кожи, но является инвазивной процедурой с возможным рубцеванием и риском вторичного инфицирования. Для динамического наблюдения иногда требуется повторное взятие материала, поэтому исследователи ищут малоинвазивные методики.«Мы применили инновационный подход к диагностике — метод «тейп-стриппинг», при котором с поверхности кожи получают клеточный материал рогового слоя с помощью специальной ленты, которую прикрепляют к коже на 10 секунд, после чего снимают послойно. Методику широко используют за рубежом как дополнение к стандартной биопсии, в российской клинической практике сопоставимых исследовательских работ пока немного», — рассказала Братковская.Заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского Университета, к.м.н. Алексей Файзуллин отметил технологическую сложность проекта. Он отметил, что основная технологическая проблема проекта заключалась в необходимости максимально аккуратно снять клетки с тейпа и поместить на предметное стекло, не разрушив их. Существующий коммерчески доступный набор для тейп-стриппинга не обладал необходимыми для исследования адгезивными свойствами.«Мы разработали оригинальную методику, которая в будущем позволит дерматологам проводить исследования, используя недорогие материалы, которые есть под рукой», — указал Файзуллин.Метод позволяет получать материал рогового слоя, пригодный для количественной оценки биомаркеров кожного барьера и воспаления — белков, липидов, цитокинов. При специализированных протоколах возможен анализ транскриптов РНК. Это расширяет возможности клиники и исследований: помогает уточнять диагноз, стратифицировать тяжесть, отслеживать ответ на терапию и подбирать персонифицированные подходы. Для пациента процедура безболезненна и не оставляет рубцов, максимум — кратковременное покраснение.Новый метод уже применили для оценки эффективности увлажняющей базовой терапии атопического дерматита — заболевания, которым страдают 204 млн жителей планеты. По последним мировым литературным данным, одна из основных причин этого недуга — генетически-детерминированный дефицит белка филагрина, который ответственен за структурную целостность кожного барьера, его увлажнение и антимикробную защиту кожи.Малоинвазивный сбор материала помогает также различить близкие фенотипы воспалительных дерматозов и отследить специфические панели цитокинов/биомаркеров, что особенно важно при сходстве клинической картины.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки