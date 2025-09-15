Врач назвала причины заподозрить перенесенный на ногах микроинсульт

Невролог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Светлана Пицуха рассказала, какие симптомы бывают при микроинсульте.Врач объяснила, что под термином микроинсульт обычно подразумевается транзиторная ишемическая атака — временное нарушение мозгового кровообращения. У большинства людей, перенесших микроинсульт, появляется односторонняя мышечная слабость и потеря координации: их походка становится неестественной и неустойчивой, может быть сложно поднять руку или удерживать в ней предметы. Кроме того, возникают нарушение речи: человек не может понять суть разговора, закончить фразу и теряет нить беседы.Она предупредила, что коварство микроинсульта заключается в том, что человек переносит заболевание на ногах, потому что симптомы обычно исчезают самостоятельно в течение трех дней. В результате многие списывают ухудшение самочувствия на усталость, стресс или недосып. Однако, по словам врача, исследования показывают, что у значительной части перенесших микроинсульт людей в дальнейшем развивается полноценный инсульт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки