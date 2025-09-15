TP: кето-диета может быть связана с уменьшением симптомов депрессии

Небольшое пилотное исследование показало, что «кето»-диета может помочь людям с депрессией. Исследователи сообщили в журнале Translational Psychiatry, что симптомы депрессии снизились примерно на 70% среди небольшой группы студентов колледжа, которые соблюдали кетогенную диету в течение как минимум 10 недель.«Сейчас страдает так много людей, поэтому очень полезно попытаться найти решение», — сказал ведущий автор исследования профессор Джефф Волек из Университета штата Огайо в Колумбусе. «Научных исследований еще много, но поскольку есть доказательства пользы, стоит задуматься о расширении доступа к правильно составленной кетогенной диете в качестве дополнения к лечению депрессии».По данным клиники Кливленда, кетогенные диеты направлены на замену углеводов жирами, в результате чего организм начинает сжигать в качестве топлива жиры, а не сахар в крови.Кетоны — это энергетические кислоты, выделяемые жирами, которые организм и мозг начинают использовать в качестве топлива вместо глюкозы, утверждают исследователи. Когда организм адаптируется к использованию кетонов, он, как говорят, входит в состояние пищевого кетоза.В новом исследовании 24 студентам колледжа с диагностированной депрессией было предложено перейти на кето-диету. 16 из них прошли весь этап исследования.В рамках диеты им было предложено потреблять менее 50 граммов углеводов в день в сочетании с повышенным потреблением жиров и умеренным потреблением белков.«Было очень важно убедиться, что участники понимают, на что они идут», — сказал в пресс-релизе ведущий исследователь Дрю Деккер из лаборатории Волека.«Во многом для повышения шансов на соблюдение диеты нам пришлось поговорить с каждым человеком о том, что ему нравится и что не нравится в еде, чтобы мы могли разработать для него рекомендации по структурированию его рациона», — добавил Деккер.Исследователи заявили, что во время диеты участники неоднократно заполняли анкеты, используемые для диагностики депрессии.«Мы действительно хотели убедиться, что предлагаем лечение людям, соответствующим диагностическим критериям большого депрессивного расстройства», — сказал соавтор исследования профессор Дженнифер Чивенс из Университета штата Огайо. «С каждым участником в начале проводилось около двух с половиной часов интервью, а затем еженедельно оценивались его симптомы».Анализы крови показали, что у участников исследования кетоз достигался в 73% случаев.Результаты показали, что примерно через три месяца самооценка депрессии у участников улучшилась на 69%, а оценка депрессии терапевтами улучшилась на 71%.«Средний размер эффекта от приема лекарств и консультаций через 12 недель составляет около 50%, а мы увидели существенно больший результат», — сказал Райан Патель из Университета штата Огайо. «Это впечатляющее открытие: в реальных условиях всем стало лучше, и в целом нашим участникам не потребовалось дополнительное лечение или экстренное вмешательство».Исследователи заявили, что участники также потеряли в среднем 5 кг и более 2% жира в организме, но не испытали существенных изменений в уровне холестерина.Исследователи заявили, что кетоз может способствовать борьбе с депрессией у студентов, изменяя уровни белков и химических веществ мозга, связанных с эмоциональными расстройствами.Однако в этом исследовании не сравнивались студенты, соблюдающие кето-диету, с теми, кто её не соблюдал, поэтому необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности этого подхода, заявили исследователи. Они также отметили, что в будущих исследованиях следует привлечь больше участников.

