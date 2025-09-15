Россиян предупредили о вреде популярного завтрака

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что бутерброды с колбасой и сыром могут навредить здоровью и стать причиной лишнего весаПоляков считает, что бутерброды с колбасой и сыром не являются чем-то запретным, но есть их каждый день не стоит. Он пояснил, что белый дрожжевой хлеб с разрыхлителем и различными добавками не несет никакой пользы для здоровья, а колбасные изделия вообще относятся к группе продуктов, повышающих риск развития рака.Что касается сыров, эндокринолог посоветовал выбирать их с особой тщательностью, так как можно легко купить продукцию, где вместо молочных жиров используются гибридные ингредиенты. Однако он отметил, что натуральные сыры могут быть не совсем безопасны для людей с непереносимостью белка казеина. У них они могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом и отеки. Кроме того, врач отметил, что бутерброды с колбасой и сыром являются калорийной пищей, поэтому ими не стоит злоупотреблять тем, кто следит за фигурой.

