Россиян предупредили о вреде популярного завтрака
Поляков считает, что бутерброды с колбасой и сыром не являются чем-то запретным, но есть их каждый день не стоит. Он пояснил, что белый дрожжевой хлеб с разрыхлителем и различными добавками не несет никакой пользы для здоровья, а колбасные изделия вообще относятся к группе продуктов, повышающих риск развития рака.
Что касается сыров, эндокринолог посоветовал выбирать их с особой тщательностью, так как можно легко купить продукцию, где вместо молочных жиров используются гибридные ингредиенты. Однако он отметил, что натуральные сыры могут быть не совсем безопасны для людей с непереносимостью белка казеина. У них они могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом и отеки. Кроме того, врач отметил, что бутерброды с колбасой и сыром являются калорийной пищей, поэтому ими не стоит злоупотреблять тем, кто следит за фигурой.
