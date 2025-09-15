Россиян предупредили о ведущей к тотальной потере зубов фатальной ошибке
«Люди годами занимаются самостоятельным лечением кровоточивости десен: используют специализированные пасты, мажут десны гелями и полощут рот травами. Эти меры заглушат симптомы пародонтита, но болезнь продолжит прогрессировать, методично разрушая костную ткань и лишая зубы опоры», — объяснил Барсегян.
Запущенный пародонтит безжалостно разрушает кость челюсти, подчеркнул он. Длительное игнорирование этой проблемы ведет к тотальной потере зубов и, как следствие, к невозможности нормально есть, нарушению пищеварения, изменению черт лица и необходимости дорогостоящего протезирования, добавил доктор.
