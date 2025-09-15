Названы последствия неправильной гигиены после туалета

Врач Сара Марин заявила, что многие люди имеют неправильные гигиенические привычки после посещения туалета.

Как отметила Марин, после дефекации необходимо подмываться. Особенно это касается людей с геморроем и анальными трещинами, поскольку туалетная бумага раздражает кожу ануса, из-за чего ухудшается течение этих заболеваний. К тому же струя воды банально лучше очищает, пояснила она.

Женщин же медик предупредила о том, что, если подтираться движением от ануса к влагалищу, кишечная палочка из заднего прохода может попасть во влагалище, что чревато различными инфекциями.

Марин добавила, что подмываться также полезно во время менструации. «В этот период в организме вырабатываются простагландины, которые вызывают боль и сокращение мышц в этой области. Теплая вода помогает расслабить анальные мышцы и уменьшить боль», — объяснила она.

