Названы последствия неправильной гигиены после туалета

Врач Сара Марин заявила, что многие люди имеют неправильные гигиенические привычки после посещения туалета.Как отметила Марин, после дефекации необходимо подмываться. Особенно это касается людей с геморроем и анальными трещинами, поскольку туалетная бумага раздражает кожу ануса, из-за чего ухудшается течение этих заболеваний. К тому же струя воды банально лучше очищает, пояснила она.Женщин же медик предупредила о том, что, если подтираться движением от ануса к влагалищу, кишечная палочка из заднего прохода может попасть во влагалище, что чревато различными инфекциями.Марин добавила, что подмываться также полезно во время менструации. «В этот период в организме вырабатываются простагландины, которые вызывают боль и сокращение мышц в этой области. Теплая вода помогает расслабить анальные мышцы и уменьшить боль», — объяснила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки