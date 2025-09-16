Ортопед предупредил о риске раннего артроза у зумеров
Артроз представляет собой хроническое, дегенеративное изменение суставов, приводящее к разрушению хрящевой ткани, рассказал врач. Для заболевания характерны такие симптомы, как боль, скованность в движениях, отечность в области сустава, хруст.
Сейчас наблюдается тенденция к более раннему появлению артроза, который развивается под действием разных причин, указал специалист. Так, сидячий образ жизни приводит к неправильной работе мышечного корсета. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на суставы, связочный аппарат и ускоряет разрушение хряща, а при нарушениях осанки быстрее прогрессирует разрушение позвоночника.
«К профилактическим мерам относится коррекция образа жизни: стимуляция физической активности, нормализация веса, рациональное питание, поддержание правильной осанки», — поделился Семиченков. Он добавил, что для успешного лечения важна ранняя диагностика.
Иллюстрация к статье:
