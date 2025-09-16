EHJ: повышенный С-реактивный белок сигнализирует о риске инсульта
«Женщины, которые переносят инфаркт или инсульт без стандартных факторов риска, остаются невидимыми для традиционных методов оценки. Но наши данные ясно показывают: даже внешне здоровые женщины с воспалением имеют существенно повышенный пожизненный риск. Их нужно выявлять уже в 40 лет, когда еще можно вовремя начать профилактику, а не ждать 70-летнего возраста, когда болезнь формируется и менять что-то гораздо труднее», — объяснил кардиолог Пол Ридкер из Heart and Vascular Institute.
В исследование включили 12,5 тысячи женщин без традиционных рисков. У всех измерили hsCRP (высокочувствительный С-реактивный белок) и наблюдали за их здоровьем в течение 30 лет. У тех, у кого уровень hsCRP превышал 3 мг/л, риск сердечно-сосудистых осложнений оказался значительно выше: вероятность коронарной болезни сердца выросла на 77%, инсульта — на 39%, а любого крупного сердечно-сосудистого события — на 52%.
Кроме того, анализ данных клинических испытаний показал, что пациенты без стандартных модифицируемых факторов риска, но с воспалением могут снизить риск инфаркта и инсульта на 38% при приеме статинов.
«Таким пациентам, конечно, в первую очередь важно менять образ жизни и снижать воспаление немедикаментозно. Но наши данные показывают: статины могут сыграть ключевую роль в предотвращении сердечно-сосудистых катастроф у этой группы», — отметил Ридкер.
