Россиянам перечислили самые грязные предметы на кухне

Некоторые предметы на кухне даже при тщательной обработке остаются грязными, предупредила организатор пространства Ирина Яшина.По словам эксперта, губка и тряпка для мытья посуды — главные рассадники бактерий, потому что на них всегда остаются остатки пищи. «Ученые находили на губках колонии стафилококка, кишечной палочки и плесени. Поэтому менять губки надо три-четыре раза в месяц», — предупредила Яшина.На второе по загрязненности место она поставила разделочные доски. Специалистка подчеркнула, что они должны быть отдельными для мяса, рыбы, овощей, хлеба. Яшина рекомендовала менять их раз в полгода, между заменами мыть в посудомоечной машине или проливать кипятком. Мусорное ведро она также посоветовала дезинфицировать один раз в месяц, даже если внутри пакет, а раковину на кухне чистить минимум один раз в неделю, а лучше два-три раза.

