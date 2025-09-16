Врач рассказал о важности ранней диагностики глаукомы и ее прогрессировании

Глаукома — одно из самых коварных заболеваний глаз. Она развивается постепенно, бессимптомно и часто диагностируется уже на поздних стадиях, когда значительная часть зрительных функций безвозвратно утрачена. О том, почему потеря периферического зрения происходит незаметно рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сино Гозиев.«Центральная нервная система обладает удивительной способностью к адаптации — это явление называется нейропластичностью. Когда в поле зрения начинают появляться «слепые пятна» (скотомы), мозг автоматически «заполняет» их информацией из окружающих участков или использует данные от второго глаза», — сказал специалист.Гозиев отметил, что глаукома развивается медленно, и мозг успевает адаптироваться к каждой новой стадии потери зрения. В отличие от катаракты или воспалений, данное заболевание не вызывает болезненных ощущений на ранних стадиях, что также способствует тому, что его не замечают.«Заметные жалобы возникают, как правило, на поздних стадиях глаукомы, когда потеря поля зрения становится значительной — уже поражено более 50% периферических зон; скотомы начинают сливаться, формируя «туннельное зрение»; пациенты жалуются: «как будто смотрю в трубу», «не вижу, что происходит по бокам», «часто натыкаюсь на углы», «плохо ориентируюсь в темноте», — сообщил офтальмолог, добавив, что к этому моменту уже утрачено 70–90% зрительных нервных волокон, и восстановить их невозможно.По его словам, для ранней диагностики глаукомы важны такие методы, как периметрия, оптическая когерентная томография (ОКТ), гониоскопия и тонометрия. Эти исследования позволяют выявить дефекты на ранней стадии, даже те, которые незаметны пациенту. Анализ диска зрительного нерва также может выявить увеличение экскавации, что является тревожным признаком.

