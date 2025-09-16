Названы орехи и семена, которые естественным образом снизят давление и холестерин
Грецкие орехи. Это хороший источник меди, полезной для сосудов, и жирных кислот омега-3, которые контролируют уровень холестерина, триглицеридов, кровяное давление. В 30 граммах грецких орехов содержится 185 ккал, 4,3 г белка, 18,5 г жиров.
Миндаль. В нём много мононенасыщенных жиров, магния, клетчатки. Всё это основные элементы полезного для сердца рациона.
Фисташки. Они содержат полезные жиры, белки, клетчатку и витамины группы B. Также эти орехи богаты антиоксидантами и калием.
Бразильские орехи. Они известны высоким содержанием селена. Он поддерживает здоровье сердца и антиоксидантную функцию.
Орехи пекан. Исследования показывают, что они способны снизить уровень холестерина, если их употреблять вместо насыщенных жиров. Кроме того, орехи пекан снижают риск развития диабета.
Семена льна. Это источник омега-3 жиров и лигнанов - веществ, способствующих снижению давления. При этом одна столовая ложка этих семян содержит всего 37 ккал, клетчатку, жир, немного белка.
Семена чиа. Они могут похвастаться большим количеством растворимой клетчатки и кверцетина, который поддерживает здоровье сердца.
Семена тыквы. В их составе есть аргинин - аминокислота, способствующая здоровью кровеносных сосудов.
Семечки подсолнечника. Это полезный для сердца перекус, который содержит много витамина Е и фитостеролов.
Иллюстрация к статье:
