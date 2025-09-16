Врач предложила включить в меню дешевый овощ ради здоровья сердца

Кардиолог Магдалена Перельо посоветовала людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы включить в меню лук.Как пояснила Перельо, этот дешевый овощ богат кверцетином — природным антиоксидантом, который снижает артериальное давление, уровень холестерина в крови и общее воспаление в организме. Кроме того, в этом продукте много калия, клетчатки и витаминов.Среди других полезных свойств лука, не относящихся к здоровью сердца, врач выделила то, что при регулярном употреблении он помогает снизить уровень сахара в крови. В связи с этим она предложила включить его в рацион людям с диабетом. Также лук стоит есть ради здоровья почек.

