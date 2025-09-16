Назван улучшающий здоровье сердца недорогой продукт
По словам Кукко, этот недорогой продукт, сезон созревания которого начнется в сентябре, способствует снижению уровня холестерина, помогает контролировать артериальное давление, а также является полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
«Проведенное в 2019 году исследование с участием 40 человек с метаболическим синдромом показало, что через 12 недель ежедневного употребления двух груш у них снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она.
Диетолог также отметила, что груши богаты витаминами С и К, которые улучшают работу иммунитета, ускоряют заживление ран, защищают от дефицита железа и снижают окислительный стресс. Кроме того, груши являются отличным источников клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника. По словам Кукко, плоды особенно ценны, так как содержат оба вида пищевых волокон: растворимые и нерастворимые.
