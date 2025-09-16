Излишняя худоба может быть опаснее избыточного веса
Исследователи обнаружили, что у людей с индексом массы тела (ИМТ) ниже 18,5 вероятность умереть в течение пяти лет почти в три раза выше, чем у тех, кто находится на верхней границе нормы (ИМТ от 22,5 до 25).
ИМТ — это показатель веса относительно роста. ИМТ от 25 до 30 классифицируется как избыточный вес, а всё, что выше 30, считается ожирением. Удивительно, но исследование показало, что люди с ИМТ от 18,5 до 22,5 (низко-средненормальным) также подвергались повышенному риску смерти по сравнению с теми, чей ИМТ приближается к 25.
В ходе масштабного исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья более 85 000 датчан, средний возраст которых составил 66 лет. Результаты были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Вене, Австрия.
«Как недостаточный вес, так и ожирение являются серьезными проблемами мирового здравоохранения», — сказала ведущий исследователь Сигрид Бьерге Грибсхольт из Центра диабета Стено при университетской больнице Орхуса.
Она объяснила, что ожирение может нарушить обмен веществ, ослабить иммунную систему и увеличить риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и до 15 видов рака. В отличие от этого, дефицит веса связан с недоеданием, ослаблением иммунитета и дефицитом питательных веществ.
«Существуют противоречивые данные о диапазоне ИМТ, связанном с самой низкой смертностью», — отметил Грибсхольт. «Раньше считалось, что он составляет от 20 до 25, но со временем он может смещаться в сторону повышения благодаря достижениям медицины и улучшению общего состояния здоровья».
В ходе последующего наблюдения умерло 7555 участников. Основные выводы:
