Излишняя худоба может быть опаснее избыточного веса

Старая поговорка «ни слишком богатым, ни слишком худым» может уже не быть актуальной. Новое неожиданное датское исследование показывает, что для многих людей недостаточный вес может быть даже опаснее избыточного.Исследователи обнаружили, что у людей с индексом массы тела (ИМТ) ниже 18,5 вероятность умереть в течение пяти лет почти в три раза выше, чем у тех, кто находится на верхней границе нормы (ИМТ от 22,5 до 25).ИМТ — это показатель веса относительно роста. ИМТ от 25 до 30 классифицируется как избыточный вес, а всё, что выше 30, считается ожирением. Удивительно, но исследование показало, что люди с ИМТ от 18,5 до 22,5 (низко-средненормальным) также подвергались повышенному риску смерти по сравнению с теми, чей ИМТ приближается к 25.В ходе масштабного исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья более 85 000 датчан, средний возраст которых составил 66 лет. Результаты были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Вене, Австрия.«Как недостаточный вес, так и ожирение являются серьезными проблемами мирового здравоохранения», — сказала ведущий исследователь Сигрид Бьерге Грибсхольт из Центра диабета Стено при университетской больнице Орхуса.Она объяснила, что ожирение может нарушить обмен веществ, ослабить иммунную систему и увеличить риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и до 15 видов рака. В отличие от этого, дефицит веса связан с недоеданием, ослаблением иммунитета и дефицитом питательных веществ.«Существуют противоречивые данные о диапазоне ИМТ, связанном с самой низкой смертностью», — отметил Грибсхольт. «Раньше считалось, что он составляет от 20 до 25, но со временем он может смещаться в сторону повышения благодаря достижениям медицины и улучшению общего состояния здоровья».В ходе последующего наблюдения умерло 7555 участников. Основные выводы:Недостаточный вес (ИМТ

