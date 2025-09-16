Чайный гриб: 7 полезных свойств и возможные риски

Чайный гриб снова в моде. Разобрались в полезных свойствах этого напитка и возможных побочных эффектах.Чайный гриб (или комбучу) получают путём ферментации сладкого чая. Достигается это с помощью медузомицета — желеобразного слизистого тела, напоминающего медузу. Состоит он из бактерий и грибков, которые превращают сахар и чай в слегка газированный кисло-сладкий напиток.Чайный гриб был популярен в СССР. Его делали дома в трёхлитровых банках. Сегодня комбуча переживает новый виток популярности. Дело не только в приятном освежающем вкусе. Исследования показывают, что у чайного гриба есть полезные свойства.Содержит пробиотикиВ процессе ферментации в напитке образуются:уксусная кислота;другие органические кислоты;небольшое количество спирта.В это время активно размножаются и полезные молочнокислые бактерии — пробиотики. Они способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике. Некоторые исследования показывают, что пробиотики снижают уровень воспаления и улучшают обмен веществ.Комбуча обладает полезными свойствами зелёного чаяЕсли комбучу готовят из зелёного чая, то напиток сохраняет часть его полезных свойств. В частности, это касается полифенолов, которыми так богат зелёный чай. Полифенолы — это мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск развития хронических болезней.Исследования показывают, что компоненты зелёного чая:ускоряют обмен веществ;снижают уровень воспаления;уменьшают риск развития хронических патологий.Польза для печениУчёные связывают этот эффект с обилием антиоксидантов (особенно в комбуче, приготовленной на основе зелёного чая). В экспериментах на животных показано, что регулярное употребление чайного гриба защищает печень от воздействия токсических веществ.Снижает риск болезней сердцаЭксперименты на животных показывают, что регулярное употребление чайного гриба улучшает липидный профиль крови:снижается уровень «плохого» холестерина;повышается уровень «хорошего» холестерина.Примечательно, что положительные изменения фиксировали уже через месяц.Эффект на работу сердца связан не только с чайными антиоксидантами, но и с полезными бактериями. Исследование 2016 года показывает, что регулярное употребление пробиотиков снижает риск болезней сердца.Улучшает работу мозгаО пользе комбучи для психического здоровья стали говорить, когда учёные узнали о существовании оси «кишечник — мозг». Оказывается, кишечная микрофлора серьёзно влияет на нервную систему, в частности головной мозг. Речь идёт о выделяемых вредными бактериями веществах. В кишечнике они всасываются в кровь и могут попасть в мозг, где могут спровоцировать различные реакции, например воспаление. Уже установлена роль кишечной микробиоты в развитии некоторых психических расстройств (например, депрессии) и даже деменции.Уже несколько лет идут исследования о влиянии пробиотиков на психическое здоровье. В работах показано, что регулярное их употребление, например, снижает выраженность депрессии и тревожных расстройств.Важно. Исследований о влиянии на работу мозга именно комбучи пока не проводили. Речь здесь идёт о полезных бактериях (пробиотиках), которые в том или ином количестве могут содержаться в чайном грибе.Чайный гриб и контроль уровня сахараИсследования показывают, что комбуча улучшает углеводный обмен. В экспериментах на животных напиток замедлял расщепление и всасывание углеводов, что приводило к снижению уровня сахара в крови. Кроме того, на этом фоне также улучшалась работа печени и почек у животных.Данные экспериментальных исследований подкрепляют и клинические наблюдения. Так, в пилотном исследовании 2023 года у людей, которые ежедневно пили по 240 мл чайного гриба в течение 4 недель, уровень глюкозы натощак оказался ниже исходного. В группе плацебо (участники которой вместо чайного гриба пили пустышку, имитирующую вкус комбучи) подобных изменений не было. Также есть данные, что чайный гриб снижает скачки сахара после употребления сладких продуктов.Комбуча и ракВозможные противораковые свойства комбучи, скорее всего, также связаны с антиоксидантами зелёного чая. Пока есть результаты ограниченных лабораторных исследований, где показано, как чайный гриб замедляет рост и развитие раковых клеток. Учёные предполагают, что полифенолы чайного гриба блокируют мутации генов, из-за которых в клетках развивается опухолевый процесс.Возможные рискиУпотребление комбучи может вызвать некоторые побочные реакции. Чаще всего это:проблемы с пищеварением (газообразование, тошнота);повреждение зубов, поскольку у чайного гриба кислая среда;инфекции (главным образом это касается перебродившего напитка, приготовленного в домашних условиях);проблемы со сном и повышение давления (поскольку напиток может содержать кофеин).Если появились эти проблемы, нужно уменьшить объём потребляемого напитка или отказаться от него вовсе.

