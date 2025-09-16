Эксперты сообщили о любимом вкусе газировки у россиян

Классическая кола оказалась лидером среди вкусов газировки, возглавив совокупный рейтинг продаж в городах-миллионниках России по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщила, ознакомившись с результатами исследования Fresh Bar.В результате опроса выяснилось, что жители Санкт-Петербурга и Москвы демонстрируют схожесть предпочтений: в обоих городах кола занимает первое место (24% и 20% от продаж напитков бренда в городе соответственно). Предпочтения екатеринбуржцев отличаются, наибольшей популярностью пользуется цитрусовый напиток (23%), в то время как на долю колы приходится 20%.В Нижнем Новгороде состав трех лидеров отличается: наиболее востребован ягодный вкус (20%), на втором месте цитрусовый (16%) и на третьем — ностальгический вкус мармеладных мишек (14%).«Несмотря на безусловное лидерство классики в общем зачете, предпочтения россиян демонстрируют ярко выраженную региональную специфику. «…» Брендам необходимо учитывать данный фактор при выводе продуктов на рынок», — отмечает бренд-менеджер Fresh Bar Полина Пиляр.

