Офтальмолог предупредила об опасности для зрения охлаждающих патчей

Холодные патчи для глаз, которые часто используют для снятия отеков, могут спровоцировать временное падение зрения и сосудистые спазмы. Об этом предупредила специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.«Локальное воздействие холода вызывает сужение сосудов век и запускает симпатическую реакцию, которая может кратковременно менять глазной кровоток. У здоровых людей это обычно не отражается на качестве зрения. Но у пациентов с сосудистыми нарушениями, мигренями или глаукомой охлаждение способно ухудшать питание сетчатки и зрительного нерва, снижая чувствительность поля зрения», — объяснила она.По словам специалиста, опасность также таят в себе ароматические добавки в патчах, включая ментол. Они могут вызвать раздражение и аллергию.При этом к различным опасным для здоровья глаз последствиям более склонны люди с глаукомой, мигренями или сосудистой дисрегуляцией. Также риски повышаются при условии, что человек носит контактные линзы — пересыхание и раздражение могут привести даже к испаряющейся форме сухого глаза.«Холодные компрессы допустимы при отеках, синяках и аллергическом зуде. Их лучше брать из холодильника, а не из морозилки. Прикладывать только через тонкую ткань на 5–10 минут. Делать перерывы не менее одного-двух часов. При использовании льда или охлажденных пакетов — только через влажное полотенце и не более 10–15 минут за один раз. Любые ощущения онемения, жгучего холода или боли являются поводом немедленно прекратить процедуру», — дала рекомендации специалист.При этом Сулейманова подчеркнула, что поводом для обращения в больницу являются долговременная боль, светобоязнь, ощущение инородного тела в глазу, слезотечение с невозможностью открыть веки, стойкая размытость дольше суток, односторонние вспышки или выпадения поля зрения.

