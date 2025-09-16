Творог назвали лучшим выбором для здоровья сердца, чем яйца
С точки зрения пищевой ценности творог - самый питательный и полезный для сердца продукт. В нём больше кальция и меньше насыщенных жиров, чем в яйцах. Выбирайте тот вид творога, в котором не более 300 мг натрия, который может повлиять на давление и риск развития болезней сердца.
В яйца тоже есть витамины и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца. Однако они менее полезны из-за высокого содержания белка и насыщенных жиров. Научные работы показывают, что существует связь между насыщенными жирами, уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Иллюстрация к статье:
